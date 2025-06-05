Mardin'de Cevizli Sucuk Bayramda Dolup Taşıyor

Mardin'de Cevizli Sucuk Yoğun Taleple Üretiliyor

Mardin'de geleneksel yöntemlerle üretilen cevizli sucuk, Kurban Bayramı öncesi artan talepleri karşılamak için üreticilerin yoğun mesai harcadığı bir lezzet haline geldi. Üzüm suyu ve cevizle hazırlanan bu lezzet, bayramlarda tatlılar arasında önemli bir yere sahip.

Doğallığıyla Dikkat Çekiyor

Asırlardır üretilen bu glikoz içermeyen cevizli sucuk, sağlıklı içeriği sayesinde bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında. Potasyum, demir, A ve B vitaminleri bakımından zengin olan cevizli sucuk, sindirim kolaylığı ile de dikkat çekiyor. Üreticiler, yaklaşan Kurban Bayramı için talebi karşılamak üzere daha fazla üretim gerçekleştiriyor.

Üretim Sürecinde Geleneği Yaşatıyorlar

Evlerde kadınlar tarafından ipe dizilen cevizler, ardından tesislere taşınıyor ve pekmez ya da üzüm suyunda odun ateşinde hazırlanan bulamaca batırılarak kurutuluyor. Üreticiler, hazırlanan cevizli sucuğu Türkiye’nin dört bir yanına kargo ile gönderiyor.

Bayram İçin Yoğun Çalışma

Üreticilerden Ramazan Admış, dedelerinden öğrendiği bu geleneği sürdürebilmek için Yalım Mahallesi'nde tesis kurarak üretime devam ettiklerini belirtti. “Tatlı olduğu için bayramda daha çok tüketiliyor. Bu dönem, normalde 200-300 kilogram yaptığımız sucuk miktarını 4-5 kat artırarak karşılamalıyız,” dedi.

Çalışan Kadınların Katkısı

Tesiste çalışan Tuğba Özer, bayram öncesi yoğun bir mesai sürdürdüklerini ifade ederek, “Vatandaşların ağzını tatlandırmak için çabalıyoruz” dedi. Meral Admış ise ailece bu işe katkıda bulunduklarını ve bayramda günlük 200-250 kilogram ceviz ipe dizdiklerini söyledi.

Alternatif Lezzet Olarak Tercih Ediliyor

Yöresel ürünlerin satıldığı bir işletmenin müdürü Ayhan Abrek, Kurban Bayramı için hem turistler hem de yerli halk için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Cevizli sucuğun şeker ve çikolataya alternatif olarak tercih edildiğini vurguladığı konuşmasında, “doğal ürünlerimizi tüm müşterilerimize öneriyoruz” dedi.

Mardin'de geleneksel yöntemlerle üzüm suyu ve cevizle hazırlanan cevizli sucuk üretimi, Kurban Bayramı dolayısıyla arttı. Evlerde kadınların ipe dizdikleri cevizler, daha sonra tesislere getirilerek pekmez ya da üzüm suyundan odun ateşinde hazırlanan bulamaca batırılarak kurumaya bırakılıyor.

Mardin'de geleneksel yöntemlerle üzüm suyu ve cevizle hazırlanan cevizli sucuk üretimi, Kurban Bayramı dolayısıyla arttı. Evlerde kadınların ipe dizdikleri cevizler, daha sonra tesislere getirilerek pekmez ya da üzüm suyundan odun ateşinde hazırlanan bulamaca batırılarak kurumaya bırakılıyor.