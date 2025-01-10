Mardin'de Gazze Saldırılarına Protesto: 'Soykırım Yapılıyor'

Mardin'de sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Katılımcılar, saldırılara tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 15:16
Mardin'de Gazze Saldırılarına Protesto: 'Soykırım Yapılıyor'

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler çığ gibi büyüyor. Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, merkez Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı.

Toplantıda söz alan Mardin İlim Yayma Cemiyeti Öğrenci Topluluğu Başkanı Cebrail Acar, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail’in Filistin topraklarında devam eden saldırılarına dikkat çekti. Acar, bebeklerin, çocukların, kadınların ve sivillerin katledildiğini, sağlık çalışanlarının ve insani yardım gönüllülerinin de hayatlarını kaybettiğini belirtti.

Acar, "Tam anlamıyla soykırım yapılıyor. İnsanlık suçu işlenmeye devam ediliyor. İsrail'e arka çıkan firmalar ve ürünlerine yönelik boykot sürelmelidir," diyerek bu duruma karşı uluslararası topluma seslendi. Ayrıca, İsrail’in sadece Filistin’de değil, farklı bahanelerle Lübnan ve Suriye’de de saldırılarına devam ettiğini vurguladı.

Acar, gazetecilerin bu yıl içinde yaşadığı kayıplara da değinerek, "İsrail’in habercileri katlederek işlediği insanlık suçunu örtbas etmeye çalıştığını" ifade etti. Bugünün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olduğunu hatırlatarak, gazetecilerin zor şartlar altında çalıştığını belirtti.

Acar, Gazze'de süregelen saldırılara karşı asla sessiz kalmayacaklarını ifade ederek, "Sorumluluklarımız, duyarlılıklarımız ve yapabileceğimiz çok fazla görev var," dedi. Protesto sonrasında, hayatlarını kaybeden Filistinliler için dua okundu.

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