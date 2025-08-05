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Mardin'de Gazze'ye Destek İçin Protesto Yürüyüşü

Mardin'de, Gazze'deki saldırıları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar duygusal açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 23:19
Mardin'de Gazze'ye Destek İçin Protesto Yürüyüşü

Mardin'de Gazze'ye Destek İçin Protesto Yürüyüşü

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etmek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde, Kızıltepe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan katılımcılar, Filistin bayrakları eşliğinde ilçe otogarına kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Muhammet Ali Varol, Gazze'deki insani durumun ciddiyetine dikkat çekerek, "Gazze'de 60 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu rakamların ötesinde bir insani kriz yaşanıyor. Açlık, Gazze'deki çocukların canını alıyor ve dünya sadece izliyor. Binlerce kardeşimiz, açlık yüzünden ölümcül hastalıklara yakalanmış durumda. Yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye muhtaç olan çocukların sayısı giderek artıyor," ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Yürüyüşe, HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, HÜDA PAR Kızıltepe İlçe Başkanı Abdullah Kavan, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi. Peygamber...

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi. Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Kızıltepe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar Filistin bayraklarıyla, İsrail aleyhine sloganlar eşliğinde ilçe otogarına kadar yürüdü.

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi. Peygamber...

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi. Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Kızıltepe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar Filistin bayraklarıyla, İsrail aleyhine sloganlar eşliğinde ilçe otogarına kadar yürüdü.

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