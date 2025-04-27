Mardin'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Mardin'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Yürüyüş katılımcıları, Filistin bayrakları ile ilçe otogarındaki Kenan Kösen Camisi'ne kadar ilerledi. Bu süreçte sık sık tekbir getirildi ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Açıklama ve Dua

Grup adına konuşma yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Üyesi Mahmut Kılınç, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’deki saldırılarını sürdürdüğünü belirtti. Kılınç, saldırıların durdurulması gerektiğinin altını çizerek, bu konuda sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

Yürüyüşün sonunda, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Etkinliğe, HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, Filistin bayraklarıyla ilçe otogarındaki Kenan Kösen Camisi'ne kadar yürüdü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, Filistin bayraklarıyla ilçe otogarındaki Kenan Kösen Camisi'ne kadar yürüdü.