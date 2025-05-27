Mardin'de Gazzeli ve Lösemili Çocuklar İçin Balon Bırakıldı

Mardin'de üniversite öğrencileri ve akademisyenler, Gazze'deki ve lösemiyle mücadele eden çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı. Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları tarafından "Gökyüzüne Umut Bırakıyoruz" etkinliği düzenlendi.
Akademik Duyarlılık Gösterildi
Etkinliğe, Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Demirhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşit Yıldız, Genel Sekreter Eyyüp Birkan, Genel Sekreter Yardımcısı Ender Altun, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Bayar ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Demirhan'dan Duyarlı Açıklama
Rektör Vekili Demirhan, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her açıdan çok önemli bir etkinlik düzenlediklerini" belirtti. Özellikle Gazzeli çocuklar için yürek yaralayan bir durumla karşı karşıya kalındığını vurgulayan Demirhan, "Üniversitemiz, bu konularda çok duyarlı. Toplumsal duyarlılık gösteriyoruz" Etkinliğe katılan öğrenci Ömer Aslan, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların unutulmamasını ve lösemili çocuklar için bir farkındalık yaratmak istediklerini ifade etti. Aslan, "Gazzeli çocuklar yalnız değildir, hiçbir zaman onları yalnız bırakmayacağız" Etkinliğin sonunda katılımcılar, simgesel olarak gökyüzüne balon bıraktı. Mardin'de üniversite öğrencileri ve akademisyenler, kampüste düzenlenen "Gökyüzüne Umut Bırakıyoruz" etkinliğinde Gazze'deki ve lösemiyle mücadele eden çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı. Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Demirhan (sağda), açıklamada bulundu. Mardin'de üniversite öğrencileri ve akademisyenler, kampüste düzenlenen "Gökyüzüne Umut Bırakıyoruz" etkinliğinde Gazze'deki ve lösemiyle mücadele eden çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı. Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Demirhan (sağda), açıklamada bulundu.
Öğrencilerin Farkındalık Mesajı
Etkinliğe katılan öğrenci Ömer Aslan, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların unutulmamasını ve lösemili çocuklar için bir farkındalık yaratmak istediklerini ifade etti. Aslan, "Gazzeli çocuklar yalnız değildir, hiçbir zaman onları yalnız bırakmayacağız" Etkinliğin sonunda katılımcılar, simgesel olarak gökyüzüne balon bıraktı. Mardin'de üniversite öğrencileri ve akademisyenler, kampüste düzenlenen "Gökyüzüne Umut Bırakıyoruz" etkinliğinde Gazze'deki ve lösemiyle mücadele eden çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı. Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Demirhan (sağda), açıklamada bulundu. Mardin'de üniversite öğrencileri ve akademisyenler, kampüste düzenlenen "Gökyüzüne Umut Bırakıyoruz" etkinliğinde Gazze'deki ve lösemiyle mücadele eden çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı. Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Demirhan (sağda), açıklamada bulundu.
Etkinliğin sonunda katılımcılar, simgesel olarak gökyüzüne balon bıraktı.
Mardin'de üniversite öğrencileri ve akademisyenler, kampüste düzenlenen "Gökyüzüne Umut Bırakıyoruz" etkinliğinde Gazze'deki ve lösemiyle mücadele eden çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı. Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Demirhan (sağda), açıklamada bulundu.
Mardin'de üniversite öğrencileri ve akademisyenler, kampüste düzenlenen "Gökyüzüne Umut Bırakıyoruz" etkinliğinde Gazze'deki ve lösemiyle mücadele eden çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı. Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Demirhan (sağda), açıklamada bulundu.