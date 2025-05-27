Mardin'de Gazzeli ve Lösemili Çocuklar İçin Balon Bırakıldı

Mardin'de üniversite öğrencileri ve akademisyenler, Gazze'deki ve lösemiyle mücadele eden çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı. Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları tarafından "Gökyüzüne Umut Bırakıyoruz" etkinliği düzenlendi.

Akademik Duyarlılık Gösterildi

Etkinliğe, Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Demirhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşit Yıldız, Genel Sekreter Eyyüp Birkan, Genel Sekreter Yardımcısı Ender Altun, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Mehmet Bayar ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Demirhan'dan Duyarlı Açıklama