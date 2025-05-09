Mardin'de Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Mardin'de Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, Mardin'de düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, 65 bin 108 işlem kaydının yapıldığını ve bunların yüzde 80,7'sinin sonuçlandırıldığını belirtti.

Toplantı Detayları

Toplantı, Sağlam ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında bir otelde gerçekleştirildi. Sağlam, komisyon olarak, vatandaş odaklı bir yaklaşım benimseyerek hizmet sunumunu güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti. Şimdiye kadar toplantıların 7 farklı şehirde yapıldığını ve 8'incisinin Mardin'de olduğunu vurguladı.

Kolluk Şikayet Sistemi

Sağlam, insan hakları temelli bir anlayışla kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmanın önemli olduğunu belirtti. 6713 sayılı Kanun ile birlikte kolluk görevlilerine yönelik şikayetlerin merkezi sistemde kayıt altına alınacağını açıkladı. Üç temel amacın şikayetleri hızlıca çözüme kavuşturmak, şeffaflığı sağlamak ve görevini özveriyle yapan kolluk personelini korumak olduğunu kaydetti.

Hukuka Uygun Şikayet Süreçleri

Sağlam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iki ana prensip üzerine çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Bu prensiplerin, kolluk personelinin çalışma koşullarını iyileştirmek ve şikayet sisteminin hukuka uygun işlemesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde 1007 Kolluk Şikayet Bürosu oluşturulduğunu ve toplam 2 bin 708 personelin görev yaptığını bildiren Sağlam, vatandaşların her türlü bildirimi çeşitli kanallardan iletebildiğini açıkladı.

Toplumsal Güvenliği Artırma Hedefi

Sağlam, kamu güvenliğine ilişkin beklentileri daha etkin bir şekilde karşılamak için toplumsal iletişimi güçlendirdiklerinin altını çizdi. Ayrıca, her ay düzenli kamuoyu araştırmaları yaparak vatandaşların görüş ve önerilerini topladıklarını belirtti.

Vali Akkoyun'un Değerlendirmeleri

Başkan Akkoyun, Mardin'in huzur kenti olduğunu ifade ederek, bu huzur ortamının sürdürülmesi için birlikte çalışacaklarını dile getirdi. Şehrin üretim, istihdam ve turizmdeki artışına dikkat çekerek Mardin için güzel hizmetler sunma hedeflerini vurguladı.

Toplantıya, komisyon üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında "İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı" bir otelde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında "İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı" bir otelde gerçekleştirildi.