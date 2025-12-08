Mardin'de Mısır Kurutma Tesisi Yangını Söndürüldü

Mardin'de mısır kurutma tesisi yangını kontrol altına alındı

İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü

Mardin'de, Kızıltepe ilçesi Yaylım Mahallesi'nde gece saatlerinde bir mısır kurutma tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak tesiste maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

