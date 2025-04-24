Mardin'de Nitelikli Zimmet Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

Mardin'de Nitelikli Zimmet İddiası: 18 Gözaltı, 9 Tutuklama

Mardin'de nitelikli zimmet suçlamasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u, mahkeme tarafından tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, LİDAŞ isimli şirketin Mardin'de anlaşmalı olduğu lisanslı bir depoda yaklaşık 40 bin ton hububatın bulunmadığı Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından tespit edilmesi üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri hububatı piyasada satan depo sahibi ve yöneticilerine yönelik operasyon düzenledi. Bu operasyonda, toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 3 bin 700 ton mısır ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Ayrıca, zanlıların 700 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına yönelik tedbir kararı alındı. Jandarma işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u nitelikli zimmet suçlamasıyla tutuklanırken, diğer 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin'de nitelikli zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, hububatı piyasada satan depo sahibi ve yöneticilerine yönelik operasyon düzenledi.

Mardin'de nitelikli zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, hububatı piyasada satan depo sahibi ve yöneticilerine yönelik operasyon düzenledi.