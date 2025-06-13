Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yer alan ormanlık alanda çıkan yangın, başarılı müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yangın, Mazıdağı'nın kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayarak rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Hızlı Müdahale

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına katılan iki helikopter de havadan destek sağlayarak yangının kontrol altına alınmasına katkıda bulundu.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Ekiplere ait yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alınmış olsa da, bölgede soğutma çalışmaları hala devam etmektedir. Yangın nedeniyle yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için ekiplerin çalışmalarına ara vermeden sürdüğü bildirildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.