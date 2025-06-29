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Mardin'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Mardin Nusaybin'deki ormanlık alandaki yangına acil müdahale ediliyor, helikopter destekli çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 18:06
Mardin'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Mardin'in Nusaybin İlçesinde Orman Yangını

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilkadım ve Akarsu mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın ihbarı sonrası, bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Helikopter Desteği ile Yangına Müdahale

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için helikopter desteği ile müdahalelerini sürdürüyor. Yangının büyümesini önlemek için olağanüstü çaba sarf eden ekipler, kendilerini tehlikeye atarak yangının söndürülmesi için çalışmakta.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları...

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları...

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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