Mardin'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Mardin Ömerli'de Kazada Bir Yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çarpışmanın Detayları

Ömerli-Artuklu kara yolunda meydana gelen kazada, plakası 34 DJS 838 olan otomobilin sürücüsü henüz belirlenemedi. Otomobil, Uğur A. isimli motosiklet sürücüsü ile çarpıştı.

Acil Yardım ve Hastaneye Kaldırma

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü bu kazada ağır yaralanarak, sağlık ekipleri tarafından Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, kazanın nasıl meydana geldiğine dair önemli ipuçları sunuyor.