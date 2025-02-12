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Mardin'de Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İki yaralının durumu ağır.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:53
Mardin'de Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 3 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması üzücü bir kazaya yol açtı. Midyat-Dargeçit kara yolunun kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, sürücülerin kimliği ve araç plakaları henüz belirlenemedi.

Kaza sonucunda Davut A. (15), Ali A. (61) ve Şükrü U. (45) yaralandı. Yaralıların durumu hakkında yapılan açıklamalara göre, Davut A. ve Ali A.'nın sağlık durumları ciddiyetini korumakta.

Kaza sonrası ihbar üzerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralılar ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi...

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

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