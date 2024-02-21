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Mardin'de PKK/KCK davası sonuçlandı: 15 sanık hapis cezasına çarptırıldı

15 kişi, aralarında eski HDP’li Mardin Vekili Gülser Yıldırım’ın da olduğu PKK/KCK örgütüne dahil oldukları gerekçesiyle "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar değişen sürelerde hapse mahkum edildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 17:50
Mardin'de PKK/KCK davası sonuçlandı: 15 sanık hapis cezasına çarptırıldı

Yıldırım ve 14 sanığın tutuksuz olarak yargılandığı Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dün görüldü. Sanıklar duruşmaya katılmazken, avukatları salonda yer aldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Avukatlar, müvekkillerinin masum olduğunu savunarak beraat kararı istedi. Ancak mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılanan Gülser Yıldırım, Sedat Dağ, Mesut Amak, Abdulkadir Aktaş, Erdal Irmak, Genco Akman, Musa Alkan, İsa Durç, Lokman Ekenek, Davut Şahin, Nazım Kök, Ziver Gümüş, Davut Bozan, İpek Güneş ve Ayşe Bozan’ı 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Heyet, sanıkların yurt dışına çıkış yasağının sürmesine karar verdi.

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