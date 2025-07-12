Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Mardin'de Tarihi Refah Payı Zammı!

Belediyeler tarafından memur ve iştirak çalışanlarına yapılan zamlar, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle artan hayat pahalılığı karşısında, maaşların geçim sıkıntısını gidermek için önemli adımlar atılıyor. Son olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kent A.Ş. bünyesindeki çalışanlarına yönelik 8.000 TL'lik refah payı zammını duyurdu ve en düşük maaşı 40.000 TL'ye yükseltti.

Refah Payı Yürürlüğe Girdi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un öncülüğünde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi ek protokol görüşmeleri, işçiler için tarihi bir kazanım getirdi. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen imza töreni, coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. 1.884 personelin

Vali Tuncay Akkoyun'dan Coşkulu Açıklama