Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Mardin'de Tarihi Refah Payı Zammı!
Belediyeler tarafından memur ve iştirak çalışanlarına yapılan zamlar, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle artan hayat pahalılığı karşısında, maaşların geçim sıkıntısını gidermek için önemli adımlar atılıyor. Son olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kent A.Ş. bünyesindeki çalışanlarına yönelik 8.000 TL'lik refah payı zammını duyurdu ve en düşük maaşı 40.000 TL'ye yükseltti.
Refah Payı Yürürlüğe Girdi
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun’un öncülüğünde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi ek protokol görüşmeleri, işçiler için tarihi bir kazanım getirdi. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen imza töreni, coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. 1.884 personelin
Vali Tuncay Akkoyun'dan Coşkulu Açıklama
Törende konuşan Vali Tuncay Akkoyun, şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren, mesai arkadaşlarımızın, işçi kardeşlerimizin mali ve sosyal haklarını en üst seviyeye çıkarmak için büyük bir gayret gösterdik. Bugün, bu çabalarımızın bir meyvesi olarak her bir çalışanımıza net 8.000 TL refah payı desteği sağlıyoruz. Bu iyileştirme ile belediyemizdeki en düşük maaş 40.000 TL'ye ulaşmıştır. Helali hoş olsun."
Törende konuşan Vali Tuncay Akkoyun, şu ifadeleri kullandı: "Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren, mesai arkadaşlarımızın, işçi kardeşlerimizin mali ve sosyal haklarını en üst seviyeye çıkarmak için büyük bir gayret gösterdik. Bugün, bu çabalarımızın bir meyvesi olarak her bir çalışanımıza net 8.000 TL refah payı desteği sağlıyoruz. Bu iyileştirme ile belediyemizdeki en düşük maaş 40.000 TL'ye ulaşmıştır. Helali hoş olsun."