Mardin'de Resul Derin'i Sopayla Öldüren 2 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Mardin Artuklu'da Resul Derin'i sopayla öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan Abdulvahap ve Selahattin Acet'e ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:23
Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma ve karar

Duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet, taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Sanıklar suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini talep ederken, maktul Resul Derin'in yakınları sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti yaptığı değerlendirme sonucunda, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Olayın gelişimi

Olay, 21 Haziran 2024 tarihinde merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan iki aile, bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Araçtan inen Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet, Resul Derin ile tartışmaya başladı ve kısa sürede kavga çıktı.

Kavgada Resul Derin, sopa ile başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Derin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mahkeme sürecinde sunulan deliller ve taraf beyanları doğrultusunda verilen karar, dosyada son durumu belirledi.

