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Mardin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı, Biri Ağır

Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, birinin durumu kritikken hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 18:31
Mardin'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı, Biri Ağır

Mardin'de Silahlı Kavga Ortalığı Karıştırdı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bir tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 20 yaşındaki B.A. ve 40 yaşındaki S.K. silah yarası alırken, 18 yaşındaki F.B. darbe sonucu yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın nedeni ise polis tarafından araştırılmaya devam ediyor.

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