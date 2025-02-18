Mardin'de Su Dolu Kovaya Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Mardin'de Trajik Kaza

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, evlerinin bahçesindeki su dolu kovaya düşen 3 yaşındaki Mustafa Dal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Kırsal Arıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, küçük çocuk hayvanlar için kullanılan su dolu kovaya düştü. Aile bireyleri tarafından durumun 112 Acil Sağlık ekibine bildirilmesi üzerine, bölgeye hemen sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan Müdahale

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Mustafa Dal ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bu trajik kaza, küçük yaşta bir canın kaybı ile sonuçlanması ve ailede büyük bir yas yaratması dolayısıyla derin üzüntü yarattı.