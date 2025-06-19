Mardin'de Tarihi Doku İçin Betonarme Binaların Yıkımı Devam Ediyor

Mardin'de Tarihi Dokuya Saygı

Mardin'de, kentin mimari yapısının yeniden ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi yapıların üzerine inşa edilen betonarme binaların yıkım süreci devam ediyor.

Yıkım Çalışmaları Başladı

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Mardin'in tarihi ve kültürel dokusunu bozan 240 betonarme binanın öncelikli olarak yıkımına başlandı. Şu ana kadar 50 yapıda 194 bağımsız bölüm yıkılmış durumda.

Vali Akkoyun'dan Açıklama

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ulu Cami Mahallesi'nde gerçekleştirilen yıkım işlemlerini yerinde inceledi. Akkoyun, yapılan çalışmalara ilişkin, "Tarihi şehrin kimliğinin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle yürütülüyor" dedi.

Geleneksel Yapıların Korunması

Akkoyun, sınırlı ancak önemli olan ilk tespit edilen 240 betonarme yapının yanı sıra, tarihi dokuya aykırı yaklaşık 1000 yapının da belirlendiğini vurguladı. Yıkımın amacı, Mardin siluetine aykırı olan yapıların ortadan kaldırılması ve şehrin daha estetik bir görünüm kazanması.

Yeşil Alan ve Kamu Projeleri

Yıkım sonrasında ortaya çıkan arsaların yeşil alan, otopark veya kamu alanı olarak değerlendirileceğini belirten Akkoyun, vatandaşlarla uzlaşma süreçlerinin yürütüldüğünü ve tespit edilen bedellerin ödendiğini aktardı.

Gelecek Planları

Akkoyun, "Tarihi fotoğraflar incelenerek, bu yapıların tamamının yıkılması sağlanacak. Mardin, daha güzel bir görünüme kavuşacak" diyerek, bu yıl ve gelecek yıl tespit edilen yapılar için yıkım çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Sonradan eklenen bu betonarme yapılar ortadan kaldırıldıktan sonra, Mardin'in tarihi siluetinin geri kazanılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Mardin'de kentin mimari yapısının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi yapının üzerine inşa edilen betonarme yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

Mardin'de kentin mimari yapısının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi yapının üzerine inşa edilen betonarme yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.