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Mardin'de Tarlaya Devrilen Otomobilde Baba ve Kızı Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu baba ve kızı yaralandı. Olayla ilgili detaylar burada.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 18:10
Mardin'de Tarlaya Devrilen Otomobilde Baba ve Kızı Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Akyazı Mahallesi'nde gerçekleşen trafik kazasında bir otomobil tarlaya devrildi. Bu korkunç olayda, araçta bulunan baba ve kızı yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 47 ADR 698 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlada devrildi. Kaza sonrası hemen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri olay mahalline sevk edildi.

Kazada yaralanan baba ve kızı, kaza yerine gelen ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu baba ve kızı yaralandı. Kaza...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu baba ve kızı yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu baba ve kızı yaralandı. Kaza...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu baba ve kızı yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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