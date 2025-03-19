Mardin'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde direğe çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:00
Mardin'de Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe İlçesinde Tır Kazası

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 47 ADC 117 plakalı bir tır, açık olan dorsesinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarpması sonucunda devrildi. Kaza sonrasında tırın sürücüsü çeşitli yaralar aldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda meydana geldi. Kaza anı, olayın yaşandığı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın hemen ardından, çevreye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hızlı bir şekilde Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, bölgedeki trafik güvenliğini bir kez daha gündeme getirirken, otoritelerin bu tür kazaların önlenmesi için daha fazla önlem alması gerektiği vurgulanıyor.

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