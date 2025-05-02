Mardin'de Toz Taşınımı Etkisini Sürdürüyor

Mardin'de toz taşınımı, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentte dün ortaya çıkan ve özellikle bazı ilçelerde etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, hava kalitesinde de ciddi bir azalmanın yaşandığı bildiriliyor.

Tarihi Yapılar Tozla Kaplandı

Merkez Artuklu ilçesinde, tarihi yapılar ve araçlar, evlerin pencere ve balkonları tozla kaplanarak görsel bir kirlilik oluşturdu. Bu durum, hem sağlık hem de çevre açısından endişelere yol açtı.

Uzmanlardan Uyarı

Uzmanlar, özellikle yaşlıların, çocukların ve solunum rahatsızlığı bulunan bireylerin, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. Böylece toz taşınımının olumsuz etkilerinden korunmaları sağlanmış olacak.

Mardin'de toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte dün görülmeye başlanan ve bazı ilçelerde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düşerken, hava kalitesinde de azalma yaşanıyor.

Mardin'de toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte dün görülmeye başlanan ve bazı ilçelerde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düşerken, hava kalitesinde de azalma yaşanıyor.