Mardin'de TÜGVA İcathane Atölyesi'nde 50 Öğrenci Yapay Zeka ve Robotikle Buluştu

Mardin'de öğrenciler TÜGVA İcathane Atölyesi'nde bilimle dolu bir yaz geçiriyor

Mardin'de okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler yaz tatillerini Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından açılan İcathane Atölyesinde değerlendiriyor. Merkez Artuklu ilçesindeki TÜGVA İl Temsilciliğinde açılan atölye, gençlere teknoloji odaklı eğitimler sunuyor.

Eğitim içeriği ve katılımcılar

Atölyeye katılan 50 ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlık öğrencisi yapay zeka, robotik kodlama ve 3 boyutlu tasarım gibi alanlarda uygulamalı eğitim aldı. Gençler, atölye çalışmaları sırasında hem teorik bilgi edindi hem de pratik projeler geliştirme imkânı buldu.

Merkezde ayrıca öğrenciler kitap okuma ve oyun etkinliklerine de katılarak sosyal ve kültürel gelişimlerini destekledi.

Yetkili açıklaması

TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Emin Kurtay, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaz kamplarının amaçlarını ve atölyenin etkisini anlattı. Kurtay, bu yaz boyunca 50 çocuğun ve gencin aktif şekilde İcathane Atölyesi'nden faydalandığını belirtti ve şunları kaydetti:

"Burada gençler 3D yazıcıdan diledikleri grafik tasarım ve çizimi çıkarabiliyorlar. Robotik kodlamayla gençler yazılım yapıp robot üretebiliyorlar. Robotik kodlamanın kurucusu El Cezeri'nin bu topraklarda büyüdüğünü, yetiştiğini biliyoruz. Geçmiş dönemlerde Kasımiye Medresesi'nde aktif olarak bu robotik kodlamaların yapıldığını da biliyoruz. Bu gençlik geçmişiyle bağ kurabilen ve gelecekte 'ben de söz sahibiyim' diyebilecek şekilde bu atölyelerden faydalanabiliyor. Bu merkezlerde, dünyaya, bilime, ülkemize, milli teknoloji hamlemize, yeni Aziz Sancarlar, El Cezeriler yetiştirip ülkemize katkı sunmayı hedefliyoruz."

Atölyenin hedefi, gençleri teknolojiye ve bilime yönlendirerek kentteki genç yetenekleri desteklemek ve ulusal düzeyde katma değer üretebilecek projelere zemin hazırlamak olarak öne çıkıyor.

