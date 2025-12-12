Batman'da Ev Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

GAP Mahallesi'nde sabah saatlerinde mutfakta yangın

Batman'da sabah saat 08.30 civarında, GAP Mahallesi'nde bulunan ve Medeni Nilüfer'e ait olduğu öğrenilen bir evin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Olayda bir kadın dumandan etkilendi ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

