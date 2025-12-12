DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,15 0,03%
ALTIN
5.889,42 -0,64%
BITCOIN
3.939.895,67 -0,81%

Batman'da Ev Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Batman'da GAP Mahallesi'nde mutfakta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; bir kadın dumandan etkilendi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:25
Batman'da Ev Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Batman'da Ev Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

GAP Mahallesi'nde sabah saatlerinde mutfakta yangın

Batman'da sabah saat 08.30 civarında, GAP Mahallesi'nde bulunan ve Medeni Nilüfer'e ait olduğu öğrenilen bir evin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Olayda bir kadın dumandan etkilendi ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BATMAN'DA EVDE ÇIKAN YANGINDA BİR KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ. YANGIN, İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE...

BATMAN'DA EVDE ÇIKAN YANGINDA BİR KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ. YANGIN, İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

BATMAN'DA EVDE ÇIKAN YANGINDA BİR KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ. YANGIN, İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE...

İLGİLİ HABERLER

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Şanlıurfa'da 2 Tilki Kent Merkezine İndi
3
KTÜ'de Kadın Doğum Profesörü Tutuklandı: Hastadan 150 Bin TL Fazla Ücret İddiası
4
Sivas'ın Karadeniz'e Açılan Kapısına Kar Yağdı — Koyulhisar'da Kartpostallık Görüntüler
5
MUSKİ Karabörtlen’de İçme Suyu Hatlarını Kamusal Alana Taşıyor
6
Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz Öğrencilerle Öğle Yemeğinde
7
Vali Sözer Yalova'daki Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına Katıldı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda