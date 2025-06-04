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Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 18:28
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan Aramalar ve Ele Geçirilenler

Operasyon kapsamında, uyuşturucu üreticilerine yönelik düzenlenen baskınlarda 691 kök skunk bitkisi, 50 gram esrar, bir tabanca, şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan...

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 691 kök skunk bitkisi, 50 gram esrar, tabanca, şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.

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