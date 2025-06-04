Mardin'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan Aramalar ve Ele Geçirilenler
Operasyon kapsamında, uyuşturucu üreticilerine yönelik düzenlenen baskınlarda 691 kök skunk bitkisi, 50 gram esrar, bir tabanca, şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 691 kök skunk bitkisi, 50 gram esrar, tabanca, şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.