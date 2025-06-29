Mardin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

İlçenin kırsal İlkadım ve Akarsu mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, büyük bir tehdit oluşturdu.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangın ihbarının ardından, Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ederek, yangının yayılmasını önlemeyi başardı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alınmasına rağmen, bölgedeki soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından, durum daha da netleşecek.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.