Mardin Kızıltepe'de Gazze'ye Destek Programı — Sami Ebu Zuhri'den Netanyahu'ya Mesaj

Mardin Kızıltepe'de düzenlenen Gazze destek programında Sami Ebu Zuhri, İsrail'e tepki gösterdi; katılımcılar tekbir getirip dua etti.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 23:00
Mardin'in Kızıltepe İlçesinde Gazze'ye Destek Programı Düzenlendi

Peygamber Sevdalıları Derneği öncülüğünde Kenan Kösen Camisi önünde bir araya geldiler

Peygamber Sevdalıları Derneği öncülüğünde Kenan Kösen Camisi önünde düzenlenen programda katılımcılar, Filistin bayraklarıyla sık sık tekbir getirdi ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Programda açılan pankartta "Gazze, İslam ümmeti, insanlığın imtihanı" ifadeleri yer aldı.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, programda yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile masaya oturmaktan başka çaresinin kalmadığını söyledi. Zuhri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 70 binden fazla kişinin şehit olduğunu dile getirdi ve halkın mücadeleyi sürdürdüğünü vurguladı.

Zuhri konuşmasında şunları ifade etti: "Belki orada evleri yıkmayı başardılar ancak Filistinli kardeşlerimizin iradesini yıkmayı başaramadılar. Gazze halkı, imanını silah olarak kuşanmıştır. Onlar, şeytanlarla ittifak halindeydiler ancak bizimle beraber olan Allah'tı, o yüzden bizi yenemediler. İttifak oluştu ve müzakereler gerçekleşti fakat şunu unutmamamız gerekiyor ki asla Kudüs davamızdan, Kudüs sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu anlaşmayı bir durak olarak görüyoruz. Kudüs, özgürlüğüne ulaşana kadar mücadelemize devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından program dualarla sürdü.

Programa HÜDA PAR İl Başkanı İsmail Çevik, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL