Mardin Kızıltepe'de Halk Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 10 Yaralı

Mardin Kızıltepe'de halk otobüsü ile tırın çarpışması: 10 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada, Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında halk otobüsü ile tır çarpıştı. Olayda toplam 10 kişi yaralandı.

Olay yeri ve ekiplerin müdahalesi

Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında, sürücüleri ve plakası öğrenilemeyen halk otobüsü ile tır çarpıştı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kurtarma ve yaralıların durumu

Kazada halk otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Araçta sıkışan otobüs şoförü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde halk otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.