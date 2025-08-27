DOLAR
Mardin Kızıltepe’de Otobüs ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde halk otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 09:26
Kaza Detayları

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen halk otobüsü ile tır çarpıştı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kazada, halk otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.T. (65), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın bilançosu: 1 ölü, 9 yaralı.

