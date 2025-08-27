Mardin Kızıltepe’de Otobüs ile Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
Kaza Detayları
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Sanayi Mahallesi çevre yolu kavşağında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen halk otobüsü ile tır çarpıştı.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Kazada, halk otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Araçta sıkışan otobüs şoförü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.T. (65), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın bilançosu: 1 ölü, 9 yaralı.
