Mardin Kızıltepe'de Zincirleme Kaza: 5'i Çocuk, 9 Yaralı

Mardin Kızıltepe'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5'i çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı; yaralılar olay yerinde ilk müdahale sonrası hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 20:58
Mardin Kızıltepe'de Zincirleme Trafik Kazası: 9 Kişi Yaralandı

Olay Yeri ve Araç Bilgileri

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Mardin-Şanlıurfa kara yolu kırsal Büyükayrık Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 61 KJ 118 plakalı minibüs, 47 KK 171 plakalı hafif ticari araç ile 01 DDF 75 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada araçlardaki Şeyhmus E. (61), Şükran E. (56), Fatma K. (55), Dilan K. (23), Janda T. (14), Amina K. (13), Zeynep K. (12), Becan T. (10) ve Ferat E. (4) yaralandı. Yaralılardan 5'inin çocuk olduğu bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma ve kaldırma çalışmalarının jandarma ekiplerince sürdüğü kaydedildi.

