Mardin Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı

Mardin'de Silah Kaçakçılığına Baskın

Mardin merkezli olarak düzenlenen büyük bir silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı. Operasyon, 41 uzun namlulu silah, 26 tabanca, 18 av tüfeği ve 8 bin 831 mühimmat gibi önemli delillerin ele geçirilmesiyle sonuçlandı.

Operasyon Detayları ve Yakalanan Zanlılar

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Mardin'in Derik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mardin, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon neticesinde 14 şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler ve Mali Varlıklar

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 41 uzun namlulu silah, 26 tabanca, 18 av tüfeği, 36 şarjör, 8 bin 831 mühimmat ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 900 bin lira para ele geçirildi. Yapılan işlemlerden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.