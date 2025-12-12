DOLAR
Mardin Ömerli'de Trafik Kazasında 4 Kişi Toprağa Verildi

Ömerli'de 3 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden Gülbahar, Suna, Mehmet Nur Fidan ve Ramazan Fidan Kaynakkaya Mahallesi'nde defnedildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:29
Kaza ve müdahale

Mardin’in Ömerli ilçesi Taşgedik Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, 2 hafif ticari araç ile 1 otomobil çarpıştı. Kazaya müdahale için bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çarpışmaya karışan araçların plakaları 50 NC 075, 34 FRL 583 ve 47 ADS 185 olarak kaydedildi.

Can kayıpları ve yaralananlar

Kazada Gülbahar, Suna ve Mehmet Nur Fidan olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ramazan Fidan kaldırıldığı Ömerli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayda yaralanan diğer kişiler arasında Semire D, Selahattin D, Mehmet F, Ahmet F. ve Mehmet Nur Ü. bulunuyor. Yaralılar, tedavi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Cenaze işlemleri ve defin

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü. Bu sabah yakınları tarafından morgdan alınan cenazeler, Ömerli ilçesine bağlı kırsal Kaynakkaya Mahallesine nakledildi ve burada defnedildi.

Ömerli’de kılınan cenaze namazının ardından dört kişi toprağa verildi.

GÜLBARAR FİDAN

GÜLBARAR FİDAN

MEHMET NUR FİDAN

