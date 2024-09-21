Mardin, Şırnak ve Hakkari İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Mardin, Şırnak ve Hakkari İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mardin, Şırnak ve Hakkari çevreleri için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Hava Durumu Beklentisi

Bugün öğle saatlerinden itibaren Mardin'in kuzeyi ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak güçlü gök gürültülü sağanak yağışların olması bekleniyor.

Olası Riskler ve Önlemler

Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması önerilmektedir. Ayrıca, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.