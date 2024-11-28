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Mardin ve Diyarbakır'daki Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Mardin ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:43
Mardin ve Diyarbakır'daki Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Mardin ve Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu

Mardin ve Diyarbakır‘da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 2'si tutuklandı. Mardin Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyona dair açıklama yaptı.

Operasyon Detayları

Yapılan operasyonda şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 763 gram kokain, hassas terazi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve döviz ele geçirildi.

Hukuksal Süreç

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra, 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin hukuksal süreci devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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