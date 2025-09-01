Marella Discovery 2 Marmaris'e 1855 Yolcu Getirdi

ahamalar bayraklı Marella Discovery 2 isimli kruvaziyer, 1855 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi.

Geliş ve gemi özellikleri

Girit Adası'ndan gelen 265 metrelik dev yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Yolcu ve personel bilgileri

Gemide, çoğu İngiliz olmak üzere 1855 yolcu ve 758 personel bulunduğu belirtildi.

Turistlerin Marmaris gezisi

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanını gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Sonraki rota

Marella Discovery 2'nin gece saatlerinde Rodos Adasına hareket edeceği öğrenildi.