DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,25 -0,26%
ALTIN
4.708,96 -0,39%
BITCOIN
4.632.892,4 -1,77%

Mark Zuckerberg adıyla avukat Meta'ya dava açtı: Facebook hesapları kapatıldı

ABD'li avukat Mark Zuckerberg, adı nedeniyle Facebook hesaplarının 10'dan fazla kez kapatılması üzerine Meta'ya ihmal ve sözleşme ihlali davası açtı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:25
Mark Zuckerberg adıyla avukat Meta'ya dava açtı: Facebook hesapları kapatıldı

Mark Zuckerberg adıyla avukat Meta'ya dava açtı

ABD'de avukat olarak çalışan Mark Zuckerberg, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'ü taklit ettiği gerekçesiyle Facebook hesaplarının kapatılması üzerine şirkete dava açtı. Olay, NBC News tarafından gündeme taşındı.

Dava gerekçesi

Indiana eyaletinde avukatlık yapan Zuckerberg, aynı isim ve soyada sahip olmasının yıllardır mesleki sorunlara yol açtığını belirtti. Zuckerberg, Facebook'ta açtığı kişisel ve iş hesaplarının "tanınmış kişileri taklit etme" iddiasıyla 10'dan fazla kez kapatıldığını ve şikayetlerine rağmen nihai bir çözüm alamadığını ifade etti.

Hesaplarının kapatılması nedeniyle avukatlık hizmetlerinin reklamını yapamadığını ve müvekkilleriyle iletişimde aksaklık yaşadığını söyleyen Zuckerberg, bu sebeple şirkete ihmal ve sözleşmenin ihlali davası açtı. Dilekçede, hesapların yeniden kullanılır hale getirilmesi ve yıllar içinde kaybettiği reklam gelirlerinin ödenmesi talep ediliyor; avukatın uğradığı zararın binlerce dolar düzeyinde olduğu belirtildi.

Talepler ve açıklamalar

Avukat Zuckerberg, Meta CEO'su ile adaş olmayı basit bir tesadüf olmaktan ziyade "kabus" olarak nitelendirdi. Kendisinin açıklamasında, "Eğer buraya uçarak gelip bizzat özür dilerse ya da özür niteliğinde teknesinde 1 hafta vakit geçirmeme izin verirse bu teklifini değerlendirebilirim." ifadeleri yer aldı.

Meta'nın yanıtı

Davadan sonra bir Meta sözcüsü, Avukat Zuckerberg'ün hesabının sehven kapatıldığını ve erişimin yeniden açıldığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
2
Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı
3
Hatay-Antakya'da Salça Denetimi: 36 Ton Ürün Muhafaza Altına Alındı
4
Cevdet Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
5
Microsoft önünde protesto: Çalışanlar ve aktivistler İsrail işbirliğini kınadı
6
AB Komisyonu Üyesi Lahbib'den 6 Şubat Depremlerine Dayanışma Mesajı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı