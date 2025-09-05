Mark Zuckerberg adıyla avukat Meta'ya dava açtı: Facebook hesapları kapatıldı

Mark Zuckerberg adıyla avukat Meta'ya dava açtı

ABD'de avukat olarak çalışan Mark Zuckerberg, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'ü taklit ettiği gerekçesiyle Facebook hesaplarının kapatılması üzerine şirkete dava açtı. Olay, NBC News tarafından gündeme taşındı.

Dava gerekçesi

Indiana eyaletinde avukatlık yapan Zuckerberg, aynı isim ve soyada sahip olmasının yıllardır mesleki sorunlara yol açtığını belirtti. Zuckerberg, Facebook'ta açtığı kişisel ve iş hesaplarının "tanınmış kişileri taklit etme" iddiasıyla 10'dan fazla kez kapatıldığını ve şikayetlerine rağmen nihai bir çözüm alamadığını ifade etti.

Hesaplarının kapatılması nedeniyle avukatlık hizmetlerinin reklamını yapamadığını ve müvekkilleriyle iletişimde aksaklık yaşadığını söyleyen Zuckerberg, bu sebeple şirkete ihmal ve sözleşmenin ihlali davası açtı. Dilekçede, hesapların yeniden kullanılır hale getirilmesi ve yıllar içinde kaybettiği reklam gelirlerinin ödenmesi talep ediliyor; avukatın uğradığı zararın binlerce dolar düzeyinde olduğu belirtildi.

Talepler ve açıklamalar

Avukat Zuckerberg, Meta CEO'su ile adaş olmayı basit bir tesadüf olmaktan ziyade "kabus" olarak nitelendirdi. Kendisinin açıklamasında, "Eğer buraya uçarak gelip bizzat özür dilerse ya da özür niteliğinde teknesinde 1 hafta vakit geçirmeme izin verirse bu teklifini değerlendirebilirim." ifadeleri yer aldı.

Meta'nın yanıtı

Davadan sonra bir Meta sözcüsü, Avukat Zuckerberg'ün hesabının sehven kapatıldığını ve erişimin yeniden açıldığını açıkladı.