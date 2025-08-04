Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bazı zincir marketlerin uyguladığı ücretli poşet sistemini hukuka aykırı buldu ve bu uygulamanın sona erdirilmesi için yeni denetim ve yaptırım önerilerinde bulundu.

Ücretli Plastik Poşet Uygulaması Sonlandırılıyor

Uzun yıllardır alışveriş poşeti paralı olarak satılmakta. Ancak, son dönemde bazı marketlerin lazer poşet satışı yerine bez ya da kağıt poşet kullanımını zorunlu hale getirmesi, tüketicilere ek ekonomik yükler getirmiştir. KDK, bu durumu incelemeye aldı ve birçok tüketicinin mağduriyet yaşayabileceği bir karara imza attı.

Tüketicinin Hakları Korunacak

Bu süreç, bir vatandaşın yaptığı başvuru ile başladı. Alışveriş yaparken marketten 50 kuruşluk plastik poşet talep eden tüketici, yalnızca kağıt ve bez çantalar satıldığını duyunca durumu KDK’ya iletti. Başvuruda, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine dair düzenlemenin ihlal edildiği vurgulandı ve gerekli denetimlerin yapılması istendi.

KDK'nın Kararları Dikkat Çekti

KDK, emsal niteliğindeki kararında, marketlerin yalnızca daha pahalı alternatifleri sunarak tüketicilere seçim hakkı tanımadığına dikkat çekti. Kurum, mali yük oluşturmanın ve seçenek sunmamalarının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Yeni Düzenleme İçin Bakanlık Adım Atacak mı?

Sonuç olarak, KDK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da önerilerde bulundu. Bakanlığa, bu durumun idari denetim kapsamına alınması ve gerekli yaptırımların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği iletildi. Artık gözler, Bakanlığın konuyla ilgili alacağı kararlara çevrildi.