Marmara Adası Açıklarında Feribotta Yangın Çıktı

Marmara Adası'nda Feribot Yangını

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında seyir halindeki bir feribotun makine dairesinde yangın çıktığı bildirildi. Olay üzerine Sahil Güvenlik ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Yolcular Güvenli Bir Şekilde Tahliye Ediliyor

Feribotta 200 yolcu bulunduğu ve tahliye işlemlerinin başladığı öğrenildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada feribotun makine dairesini dumanın kapladığını, ancak durumun dışarıya sirayet etmediğini belirtti.

Vali Ustaoğlu, "Yolcuları tahliye edeceğiz, gemi stop etti. Olay yerine Sahil Güvenlik ekiplerimiz intikal etti. Şu anda tehlike arz edecek bir durum görünmüyor," dedi. Vali, yolcuların tahliyelerinin bölgeye ulaşan diğer feribotlarla sağlanacağını ifade etti.

Alev Olmamakla Birlikte Yoğun Duman Var

Ustaoğlu, feribotta alev olmadığını, ancak büyük miktarda duman bulunduğunu vurgulayarak, “İçeri de giremiyorlar çünkü oksijenle temas edip tekrar alevlenmesin diye. Şu an kapalı.” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edecek.

Balıkesir'de Marmara Adası açıklarında seyir halindeki bir feribotun makine dairesinde yangın çıktı. Yolcuların tahliyeleri bölgeye ulaşan feribotlarla sağlanacak.

Balıkesir'de Marmara Adası açıklarında seyir halindeki bir feribotun makine dairesinde yangın çıktı. Yolcuların tahliyeleri bölgeye ulaşan feribotlarla sağlanacak.