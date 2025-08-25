Marmara Adası'nda Orman Yangını: Karadan Müdahale Sürüyor

Marmara Adası'nda orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay, Yeni Mahalle'nin üst kısmındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Karadan müdahale ve takviye sevkiyatı

Yangın, ormanlık alana doğru büyürken Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri tarafından karadan müdahale ediliyor.

Destek için, gemiler vasıtasıyla Avşa Adası ile Erdek'ten Marmara Adası'na su tankeri ve itfaiye aracı getiriliyor.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer müdahale çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor.

