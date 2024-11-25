Marmara Adası'nda Toprak Kaymasında İkinci Cesede Ulaşıldı

Marmara Adası'ndaki Toprak Kaymasında İkinci Ceset Bulundu

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda, mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan ikinci kişinin cesedine ulaşıldı. Olayın ardından iş makineleri ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucu, Mustafa Dak'ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı.

Saraylar Mahallesi'nde bulunan Ediz Öztürk'e ait mermer ocağında 24 Kasım tarihinde gerçekleşen toprak kaymasında, Ahmet Özmen'in ardından Mustafa Dak'ın cesedine ulaşılması, kurtarma ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğü bir süreçte gerçekleşti. Ekipler, blok mermerlerin altında kalan Dak'ın cenazesini, kullanılan iş makineleri yardımıyla çıkardı.

Mustafa Dak'ın cenazesi, Marmara Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, toprak kaymasının nedenine ilişkin detaylı bir çalışma da sürdürülmekte. Daha önce Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşan AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, bu olayda da özveriyle görev yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan ikinci kişinin cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan ikinci kişinin cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı.