DOLAR
34,04 -1,1%
EURO
36,11 -0,74%
ALTIN
3.012,44 -0,21%
BITCOIN
3.325.172,31 -0,9%

Marmara Adası'nda Toprak Kaymasında İkinci Cesede Ulaşıldı

Marmara Adası'ndaki toprak kaymasında göçük altında kalan ikinci kişinin cesedi bulundu. Ekipler, olayın nedenini araştırıyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 01:58
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 02:33
Marmara Adası'nda Toprak Kaymasında İkinci Cesede Ulaşıldı

Marmara Adası'ndaki Toprak Kaymasında İkinci Ceset Bulundu

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda, mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan ikinci kişinin cesedine ulaşıldı. Olayın ardından iş makineleri ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları sonucu, Mustafa Dak'ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı.

Saraylar Mahallesi'nde bulunan Ediz Öztürk'e ait mermer ocağında 24 Kasım tarihinde gerçekleşen toprak kaymasında, Ahmet Özmen'in ardından Mustafa Dak'ın cesedine ulaşılması, kurtarma ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğü bir süreçte gerçekleşti. Ekipler, blok mermerlerin altında kalan Dak'ın cenazesini, kullanılan iş makineleri yardımıyla çıkardı.

Mustafa Dak'ın cenazesi, Marmara Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, toprak kaymasının nedenine ilişkin detaylı bir çalışma da sürdürülmekte. Daha önce Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşan AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, bu olayda da özveriyle görev yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük...

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan ikinci kişinin cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük...

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan ikinci kişinin cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmara Adası'nda Toprak Kaymasında İkinci Cesede Ulaşıldı
2
Kahramanmaraş'ta Kar ve Tipi 199 Kırsal Mahalle Yolunu Kapattı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programına Katılacak
4
Konya'da Eğitime Kar Engeli: Yeni İlçeler Açıklandı
5
Erzincan'da Kar Mağdurlarına Yardım: Yurtlara Yerleştiriliyorlar
6
Malatya'da Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı
7
Bayburt-Gümüşhane Kara Yolu Kar nedeniyle Kapandı

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı