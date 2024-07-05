Marmara Bölgesi'nde gökyüzünde beliren parlak cisim heyecan yarattı! İstanbul'da panik

Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren parlak cisim, vatandaşlar arasında büyük merak ve heyecan yarattı. İstanbul ve çevresinde birçok noktadan görülen bu ışık huzmesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu.



İSTANBUL'DA VATANDAŞLAR GÖKYÜZÜNDEKİ IŞIK HUZMESİNİ TAKİP ETTİ

İstanbul'da özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçen ışık huzmesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi. O anları cep telefonlarıyla kaydeden birçok kişi, görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştı. Paylaşılan videolar ve fotoğraflar, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı ve çeşitli yorumlara neden oldu.

Gözden kaybolmadan önce bir süre gökyüzünde izlenen parlak cismin, bir göktaşı olabileceği iddia edildi. Uzmanlar, böyle durumlarda göktaşlarının atmosferden geçerken parlak bir ışık oluşturabileceğini belirtiyor. Bu tür doğa olayları, zaman zaman dünyanın farklı bölgelerinde de gözlemlenebiliyor ve benzer tepkilere yol açabiliyor.



SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Parlak cismin gökyüzünde belirmesiyle birlikte sosyal medya kullanıcıları, gördükleri manzarayı hızla paylaşmaya başladı. Birçok kullanıcı, ışık huzmesinin güzelliği ve büyüleyiciliği karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Ayrıca, cisimle ilgili çeşitli teoriler ve tahminler de sosyal medya üzerinde tartışıldı.