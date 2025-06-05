Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Marmara Bölgesi'nde 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek günde bayram namazını eda etmek için camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2025 Kurban Bayramı namaz vakitleri, Marmara Bölgesi'ndeki tüm şehirler için belli oldu. İşte İstanbul, Bursa, Kocaeli ve diğer Marmara illerindeki Kurban Bayramı namaz saatleri ve bayram namazının kılınışına dair detaylı bilgiler:

Not: ilçe ilçe namaz vakitleri farklılık gösterdiği için namaz vakitlerinden bir süre önce camiye gitmeniz tavsiye edilmektedir.

İstanbul 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Türkiye'nin kalbi İstanbul'da, 2025 Kurban Bayramı namazı, 06 Haziran 2025 Cuma günü 06:08'de kılınacak. Bu özel günde, binlerce İstanbullu, camileri doldurarak bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

Bursa 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da, Kurban Bayramı namazı, 06 Haziran 2025 Cuma günü 06:10'da eda edilecek. Bursa'daki vatandaşlar, bayramın manevi atmosferini namazla birlikte teneffüs edecek.

Kocaeli 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Marmara'nın sanayi ve liman kenti Kocaeli'de, 2025 Kurban Bayramı namazı 06 Haziran 2025 Cuma günü 06:05'te başlayacak. Kocaelililer, bayramın bereketini namazla karşılayacak.

Tekirdağ 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Trakya'nın incisi Tekirdağ'da, Kurban Bayramı namazı, 06 Haziran 2025 Cuma günü 06:14'te kılınacak. Şehrin dört bir yanındaki camiler, bayram namazı için kapılarını açacak.

Edirne 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ünlü Edirne'de, 2025 Kurban Bayramı namazı 06 Haziran 2025 Cuma günü 06:16'da eda edilecek. Selimiye Camii başta olmak üzere şehrin tüm camileri bayramın ruhuna uygun bir şekilde dolacak.

Çanakkale 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Çanakkale ruhunun yaşatıldığı bu özel şehirde, Kurban Bayramı namazı 06 Haziran 2025 Cuma günü 06:20'de kılınacak. Çanakkaleliler, şehitlerini anarak bayram namazını huşu içinde eda edecek.

Balıkesir 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Marmara ve Ege'nin kesişim noktasındaki Balıkesir'de, 2025 Kurban Bayramı namaz saati 06 Haziran 2025 Cuma günü 06:16'da olarak belirlendi. Balıkesirliler, bu anlamlı günde birlik ve beraberlik içinde camilerde buluşacak.

Sakarya 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Doğal güzellikleri ile öne çıkan Sakarya'da, Kurban Bayramı namazı 06 Haziran 2025 Cuma günü 06:13'te eda edilecek. Şehir sakinleri, bayram coşkusunu camilerde yaşayacak.

Bilecik 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş toprağı Bilecik'te, 2025 Kurban Bayramı namaz saati 06 Haziran 2025 Cuma günü 06:16'da olarak açıklandı. Bilecik halkı, ecdadın izinde bayramı idrak edecek.

Yalova 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Marmara'nın termal şehri Yalova'da, Kurban Bayramı namazı 06 Haziran 2025 Cuma günü 06:18'de kılınacak. Yalovalılar, bayramın getirdiği huzuru namazla taçlandıracak.

Kırklareli 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Trakya'nın kuzeyindeki Kırklareli'nde, 2025 Kurban Bayramı namaz saati 06 Haziran 2025 Cuma günü 06:24'te olarak belirlendi. Kırklareli halkı, bayram namazı için camilere yönelecek.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Bayram namazı, Müslümanlar için özel bir öneme sahip olup, diğer vakit namazlarından farklı bir kılınış şekline sahiptir. Genellikle cemaatle kılınan iki rekâtlık vacip bir namazdır. İşte adım adım bayram namazının kılınışı:

Niyet: Namaza başlamadan önce kalben 'Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' diye niyet edilir. Birinci Rekât: İmamla birlikte tekbir (Allahu Ekber) alınarak namaza başlanır ve Sübhaneke duası okunur.

Sübhaneke'den sonra, imamla birlikte üç kez art arda 'Allahu Ekber' denilerek tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara bırakılır, üçüncü tekbirde ise eller bağlanır.

İmam Euzü Besmele çekerek Fatiha Suresi'ni ve ardından bir zammı sure okur. Cemaat sessizce dinler.

Rükuya gidilir ve sonra iki secde yapılır.

İkinci Rekât: İkinci rekâta kalkıldığında, imam önce Fatiha Suresi'ni ve ardından bir zammı sure okur.

Sureler bittikten sonra, rükuya gitmeden önce yine üç kez art arda 'Allahu Ekber' denilerek tekbir alınır. Her üç tekbirde de eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara bırakılır.

Dördüncü tekbirle rükuya gidilir.

Secdeye gidilir ve ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Önce sağa, sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazın ardından imam minbere çıkarak bayram hutbesini okur. Hutbe dinlendikten sonra cemaat birbirleriyle ve sevdikleriyle bayramlaşır. Unutulmamalıdır ki bayram namazı öncesinde gusül abdesti almak ve güzel kokular sürünmek sünnettir.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Bayramınız bereketli ve huzurlu geçsin.