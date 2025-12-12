DOLAR
Marmara'da 50 Yıllık Sır: THY 'Bursa' F-28 Enkazı Dronla Bulundu

Youtuber Nedim Kuru, 30 Ocak 1975'te düşen THY 'Bursa' F-28 uçağının enkazına su altı dronuyla ait olabileceği düşünülen parçalar görüntüledi; 42 kişi denizde.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:30
Youtuber Nedim Kuru su altı dronu ile dalış yaptı

Türk Hava Yolları'na ait 'Bursa' isimli F-28 tipi yolcu uçağının, 30 Ocak 1975'te Marmara Denizi'ne düşmesinin üzerinden yarım asır geçtikten sonra önemli bir gelişme yaşandı. Youtuber Nedim Kuru ve ekibi, su altı dronu ile gerçekleştirdikleri dalışta uçağa ait olduğu değerlendirilen parçaları görüntülediklerini açıkladı.

Olayın kısa geçmişi

30 Ocak 1975 tarihinde, İzmir-İstanbul seferini yapan ve inişe geçtiği sırada Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi'ne düşen uçağın, resmi kayıtlara göre toplam 42 yolcusu bulunuyordu. O dönemdeki teknolojik ve kurtarma koşulları nedeniyle enkaza ulaşılamamıştı ve kazada yaşamını yitirenlerin naaşları denizin altında kaldı.

Dalışta bulunan parçalar ve Kuru'nun açıklamaları

Nedim Kuru, söz konusu noktada yaptığı dalışlarda geniş alana dağılmış enkaz parçalarına rastlandığını belirtti. Kuru, buldukları parçayı ''büyük, ikiye katlanmış alüminyum parça'' olarak tanımladı ve bu parçanın uçağa ait olabileceğini düşündüklerini söyledi. Tam doğrulama için parçaların çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Enkazın ve kayıpların durumu

Kuru, kazada hayatını kaybedenlerin hâlâ deniz tabanında olduğunu belirterek, yaşananın uzun süredir çözülmemiş bir trajedi olduğunu ifade etti. Ayrıca kazada yakınları bulunan isimlere dikkat çekti; bunlar arasında Fatih Terim'in kayınpederi Kamuran Aksu ve şarkıcı Seyyal Taner'in hostes kardeşi yer alıyor.

Gelecek adımlar ve çağrı

Kuru, bölgede önümüzdeki günlerde ikinci bir dalış daha planladıklarını ve enkazın resmi makamlarca tespit edilip çıkarılması için yetkililere çağrıda bulunduklarını açıkladı. Ayrıca uçağın yolcuları için Yeşilköy'de bir anıt mezar önerisini gündeme getirdi.

Not: Bulunan parçaların kesin olarak uçağa ait olup olmadığının tespiti için çıkarma ve resmi inceleme gerekmektedir.

