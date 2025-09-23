Marmara'da Perşembe'den İtibaren Yağış ve 10 Dereceye Varan Düşüş Uyarısı — İTÜ'den Açıklama

Marmara'da Perşembe'den İtibaren Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Perşembe günü itibariyle Marmara Bölgesi'nde yağış olma ihtimali var. Yağışlar 4 Ekim’e kadar devam edebilir. Bununla sıcaklıkların düşmesini bekliyoruz." dedi.

Yaz Döneminde Sıcaklık Artışı ve Yağış Azalışı

Demirhan, Türkiye'de haziran, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyrettiğini belirterek, haziranda 1,2, temmuzda 1,9, ağustosta 1,4 derece artış yaşandığını aktardı. Bu dönemlerde yağışlarda da azalma görüldüğünü vurguladı.

Özellikle Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda en yüksek artışların kaydedildiğini söyleyen Demirhan, "Yine Marmara'da yağışlarda çok büyük bir azalma oldu." ifadelerini kullandı. Bazı bölgelerde, örneğin Florya'da ani sıcaklık artışları gözlendiğini belirtti.

Kuraklık Uyarısı

Dr. Demirhan, yaz boyunca Türkiye ve Marmara'nın yüksek basıncın etkisinde kaldığını, bunun da sıcaklıkları artırdığını ifade etti. Bu yıl Marmara Bölgesi'nin genel olarak kuraklık altında olduğunu ve özellikle Trakya bölgesinde kuraklığın yoğun hissedildiğini kaydetti.

Kuraklığın aşamalarına dikkat çeken Demirhan, "Kuraklığın belli fazları var. Meteorolojik kuraklık, arkasından hidrolojik kuraklık, sonrasında tarımsal, arkasından sosyoekonomik kuraklık gelir." dedi. Yağışların olmaması durumunda hidrolojik, tarımsal ve sosyoekonomik kuraklığın ortaya çıkabileceğini, ülkenin 2030 yıllarına kadar kurak bir sürece doğru girebileceğini ve şu anda da "çok kurak bir süreçteyiz" uyarısını yaptı.

Önümüzdeki Haftaya Dair Beklenti ve Uzun Vadeli Eğilim

Demirhan, Marmara'da geçen yıl kar yağışının beklenen seviyelerde olmadığını, bu yıl da kar yağışlarının ortalamanın altında ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olmasının beklendiğini belirtti. Önümüzdeki haftalarda ise sıcaklıklarda düşüş yaşanmasının beklendiğini vurguladı: "Marmara'da şu anda sıcaklıkların 24-25 dereceler civarında olduğunu düşünürsek neredeyse 10 derecelik düşüş olma ihtimali var."

Perşembe itibarıyla başlayabilecek yağışların 4 Ekim'e kadar devam edebileceğini ve bunun sıcaklıkları düşüreceğini belirten Demirhan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük takibinin önemine dikkat çekti.

Uzun vadede ise Türkiye ve Marmara Bölgesi'ndeki yağışlarda azalma trendi, sıcaklıklarda ise artış beklendiğini aktaran Demirhan, kar yağışlarında toplamda 2 ila 5 milimetre arasında azalma olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.