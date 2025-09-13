Marmara Denizi Kınalıada Açıklarında Sürüklenen 5 Kişilik Tekne Kurtarıldı

Marmara Denizi Kınalıada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen içinde 5 kişi bulunan 8 metre uzunluğundaki tekne Tahlisiye-2 tarafından yedeklenip Harem'e emniyetle yanaştırıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 19:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü müdahalesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Kınalıada açıklarında makine arızası meydana gelen ve içinde 5 kişi bulunan 8 metre uzunluğundaki tekne sürüklenmeye başladı.

Tekne, bölgeye ulaşan Tahlisiye-2 botuyla yedeklenip, Harem'e emniyetle yanaştırıldı.

