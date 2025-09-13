Marmara Denizi Kınalıada Açıklarında Sürüklenen 5 Kişilik Tekne Kurtarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü müdahalesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Kınalıada açıklarında makine arızası meydana gelen ve içinde 5 kişi bulunan 8 metre uzunluğundaki tekne sürüklenmeye başladı.

Tekne, bölgeye ulaşan Tahlisiye-2 botuyla yedeklenip, Harem'e emniyetle yanaştırıldı.

