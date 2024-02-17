Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına dalış gerçekleşiyor! Dalış anına ait görüntüler...

DENİZDE BATAN "BATUHAN A" KARGO GEMİSİNDE 6 KİŞİLİK MÜRETTEBAT İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışması hız kesmeden devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri, enkaza dalış yaparak mürettebatı bulma çabasını sürdürüyor.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI EKİPLERİ ENKAZA DALIŞ YAPIYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin, hava muhalefeti nedeniyle ertelenen enkaz dalışına bugün yeniden başlandı. Gemideki çalışmalarını sürdüren dalgıçlar, kayıp mürettebatın izini sürüyor.

VALİ DEMİRTAŞ: BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, enkazda yapılan çalışmalar sonucunda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kimlik tespiti için çalışmaların devam ettiğini belirten Demirtaş, bölgede arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

GEMİNİN BATMASI VE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kargo gemisinin batmasıyla ilgili olarak Bursa Valiliği ve Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar devam ediyor. 15 Şubat'ta yaşanan gemi faciasında, kurtarma ekipleri mürettebatı bulabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.