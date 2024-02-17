Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,85 0,37%
EURO
33,24 0,06%
ALTIN
1.995,93 0,81%

Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına dalış gerçekleşiyor! Dalış anına ait görüntüler...

Marmara Denizi’nde, İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan “Batuhan A” adlı kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için umutlar tükeniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri, geminin enkazına ulaşmak için dalış yapıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, kayıp 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 16:29
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına dalış gerçekleşiyor! Dalış anına ait görüntüler...

DENİZDE BATAN "BATUHAN A" KARGO GEMİSİNDE 6 KİŞİLİK MÜRETTEBAT İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışması hız kesmeden devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri, enkaza dalış yaparak mürettebatı bulma çabasını sürdürüyor.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI EKİPLERİ ENKAZA DALIŞ YAPIYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin, hava muhalefeti nedeniyle ertelenen enkaz dalışına bugün yeniden başlandı. Gemideki çalışmalarını sürdüren dalgıçlar, kayıp mürettebatın izini sürüyor.

VALİ DEMİRTAŞ: BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, enkazda yapılan çalışmalar sonucunda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kimlik tespiti için çalışmaların devam ettiğini belirten Demirtaş, bölgede arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

GEMİNİN BATMASI VE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kargo gemisinin batmasıyla ilgili olarak Bursa Valiliği ve Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar devam ediyor. 15 Şubat'ta yaşanan gemi faciasında, kurtarma ekipleri mürettebatı bulabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

İLGİLİ HABERLER

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

İkinci el otomobile servet dökmeyin! Bu yöntemi bilenler sadece yarısını ödüyor

İkinci el otomobile servet dökmeyin! Bu yöntemi bilenler sadece yarısını ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP-EMEP görüşmesi! Özgür Özel, Seyit Aslan’ı ağırladı
2
Tapusu olanlara 7.864 TL para iadesi çıktı! 5 yıl geriye dönük ödenecek
3
Sosyal medyada Türk Ordusuna hakaret eden 57 hesap incelemeye alındı
4
Zehir satıcılarına 14 ilde düzenlenen operasyonda 142 kişi gözaltı alındı
5
Erzincan’da altın madeni faciası! Çevre izin ve lisansı iptal! Bakan Bayraktar: 12 katlı apartman yüksekliğinde toprak yığılması
6
Farklı şehirlerde aynı kaderi paylaştılar! Dede ve torun aynı günde hayata gözlerini yumdu
7
Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına dalış gerçekleşiyor! Dalış anına ait görüntüler...

Bu besinleri yemeden önce sakın yıkamayın! Su değdiği an zehir saçıyor

Bankalardan faiz revizesi! 10 bin lira bile yatırımı olan yaşayacak

Pazartesi sabahı 09.00'da hesaplarda olacak! Bakan Bolat müjdeyi verdi

2 yıl sonra dolar kurunda bir ilk! Doları olan da olmayan da hayrete düştü!

Kriptoda kıyamet koparacak tahmin! Herkes bu 7 altcoine koşuyor: Ok gibi fırlayacak

Hesaplar şaşmaz denildi! Emekliye yüzde 24+ 4.000 TL zam eklentisi geliyor

İkinci el otomobile servet dökmeyin! Bu yöntemi bilenler sadece yarısını ödüyor

PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!

Kahve Tutkunlarının Vazgeçemeyeceği Pasta: Latte Pasta nasıl yapılır?

İslam Memiş gram altın için yeni rakamı verdi! Altının şirazesini kaydıracak o tarih!

4A 4B 4C'liye 6 bin lira ek ikramiye! O emekli ikramiye alamıyor

Akşam keyiflerini kaçıracak zam! Bugün yüzde 30 artacak