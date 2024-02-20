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Marmara Denizi'nde batan kargo gemisi arama çalışmaları sürüyor: Enkazdan bir ceset daha çıkarıldı

"Batuhan A" isimli kargo gemisi, Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında suya gömüldü. Batan geminin enkazında 6. gün devam eden arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:02
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisi arama çalışmaları sürüyor: Enkazdan bir ceset daha çıkarıldı

Karacabey ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde 4 mil uzaklıkta batan geminin enkazı ve kıyısı, kayıp mürettebat için aranıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları enkazda çalışmalarını sürdürürken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandoları da 4 dalgıçla destek sağlıyor.

SAS komandoları, batan geminin enkazında kayıp personelden birine makine dairesinde ulaştı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA'ya yaptığı açıklamada, cesedin kimliğinin belirlenmesi ve çıkarılması için çalışıldığını söyledi. Demirtaş, kayıp 4 personelin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

"Batuhan A" isimli kargo gemisi, 14 Şubat'ta saat 20.30'da Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na 6 mürettebat ve 1250 ton mermer tozu taşımak üzere yola çıktı. Ancak 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi yakınlarında 4 mil uzaklıkta kötü hava ve deniz koşulları yüzünden suya gömüldü. Geminin enkazı, görüntüleme cihazlarıyla yapılan incelemede 51 metre derinlikte deniz dibinde bulundu.

17 Şubat'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları, batan gemide 2 dalış yaptı. Gemide aşçılık yapan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cesedi, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

Batan geminin enkazında kayıp personelden birinin makine dairesinde bulunduğunu SAS komandoları duyurdu. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, cesedin çıkarılması ve kimlik tespiti için çalışmanın devam ettiğini söyledi. Demirtaş, diğer kayıp 4 personel için aramaların sürdüğünü bildirdi.

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