Marmara Denizi'nde batan kargo gemisi için Bursa Valiliği'nden açıklama geldi

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na seyreden "Batuhan A" isimli kargo gemisi, Karacabey ilçesi açıklarında ağır hava ve deniz şartlarının etkisiyle su alarak battı. Sahil Güvenlik ekipleri, mobil radar aracı, su üstü radarı ve gözetleme sistemiyle bölgeye ulaşarak arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Ekipler, geminin battığı noktada bir can salının boş olduğunu gördü.

MARMARA ADASI'NDA BATAN GEMİDE 6 PERSONEL OLDUĞU BELİRTİLDİ

"Batuhan A" adlı genel kargo gemisi, Marmara Adası Badalan Limanı'ndan 1250 ton mermer tozu taşıyarak dün saat 20.30'da yola çıktı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gemide 6 personel olduğunu yazılı olarak açıkladı.

Demirtaş, kargo gemisinin Karacabey ilçesinin kuzeyinde saat 06.20'de batma ihbarı geldiğini söyledi. Demirtaş, "İhbarın alınmasına müteakip TCSG-313, TCSG-85 ve TCSG-25 bahse konu mevkiye yönlendirilmiştir. Halihazırda 'Batuhan A' isimli gemideki 6 personel için denizden ve karada bulunan AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma timleri vasıtasıyla arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." dedi.