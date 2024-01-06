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Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizciler ve vatandaşlar için olumsuz hava koşullarının oluşabileceğine dair fırtına uyarısı yaptı.