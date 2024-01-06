Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizciler ve vatandaşlar için olumsuz hava koşullarının oluşabileceğine dair fırtına uyarısı yaptı.
Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizciler ve vatandaşlar için fırtına uyarısını yaptı.
MARMARA'NIN GÜNEYİNDE FIRTINA BEKLENİYOR: RÜZGAR 6 İLA 8 KUVVETİNDE ESECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyinde rüzgarın güney ve güneybatıdan fırtına şeklinde esmesi uyarısında bulundu. Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde etkili olacağı tahmin ediliyor.