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Marmara Denizi'nde Müsilaj Durumu Yerinde İncelendi

Marmara Denizi'nde müsilaj durumu ODTÜ araştırma gemisiyle yerinde incelendi, müsilaj yoğunluğu 2021'e göre düştü.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 17:49
Marmara Denizi'nde Müsilaj Durumu Yerinde İncelendi

Marmara Denizi'nde Müsilaj Araştırması Başlatıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü, Marmara Denizi'nin müsilaj durumu üzerine detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) projesi kapsamında, 'Bilim-2' isimli araştırma gemisi Haydarpaşa'dan denize açılarak müsilaj seferine çıktı. Sefer sırasında, denizden müsilaj örnekleri alınarak durum analiz edildi.

Prof. Dr. Barış Salihoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Sefer hakkında bilgi veren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu, müsilajın yayılımı ve oksijen seviyeleri ile kirlilik baskısına yönelik ölçümler yaptıklarını vurguladı. Salihoğlu, müsilajın 2021 yılına göre daha düşük bir yoğunlukta bulunduğunu belirterek, "Yüzeyden çok, 20 ile 30 metre derinliklerde daha yaygın olduğunu görmekteyiz." dedi.

Oksijensizlik Sorunu Sürüyor

Salihoğlu, deniz dibindeki oksijensizlik durumu ve müsilaj oluşumuna elverişli koşulların devam ettiğini kaydetti. "Önümüzdeki dönemlerde müsilajın seyri, iklim koşullarına bağlı olacak" diyerek, mevcut kirlilik baskısı sürdüğü sürece Marmara'daki yüzey suyunda değişikliklerin az olacağını ifade etti.

İleri Biyolojik Arıtmanın Önemi

Marmara Denizi Eylem Planı ile belirlenen 22 maddeye dikkat çeken Salihoğlu, şehir deşarjlarının ileri biyolojik arıtmadan sonra denize verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Susurluk Havzası gibi bölgelerdeki kirliliğin bir an önce azaltılması gerektiği üzerinde durdu.

Müsilajın Yaz Aylarında Yoğunlaşma Olasılığı

Hava sıcaklıklarının artmasının denizlerde biyolojik üretimi artıracağına dikkat çeken Salihoğlu, önümüzdeki yaz aylarında müsilajın yoğunlaşma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. "Zaten şu anda müsilajın yoğun olduğunu görmekteyiz. Eğer Karadeniz'den gelen su miktarında bir artış olmazsa müsilajın durumu daha da kritikleşebilir." şeklinde konuştu.

ODTÜ Araştırma Ekibinin Beklentileri

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Araştırmacısı Dr. Mustafa Mantıkcı, görülen müsilajın Çanakkale'den İstanbul Boğazı çıkışına kadar uzandığını aktardı. 2021 yılı kadar yoğun olmasa da Marmara'nın hemen hemen her yerinde müsilajın mevcut olduğunu belirtti.

Dr. Hasan Örek ise, 60 istasyonda yapılan ölçüm ve örnekleme çalışmalarının müsilaj dağılımını net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. İzmit'te müsilaj görülmediğini ancak bunun ileride olamayacağı anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) projesi kapsamında, Orta Doğu Teknik...

Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) projesi kapsamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırma gemisi "Bilim-2", Marmara Denizi'nde müsilaj seferine çıktı.

Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) projesi kapsamında, Orta Doğu Teknik...

Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) projesi kapsamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırma gemisi "Bilim-2", Marmara Denizi'nde müsilaj seferine çıktı.

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