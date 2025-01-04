Marmara Denizi'nde Müsilaj Uyarısı: İleri Arıtma Tesislerinin Tamamlanması Gerekiyor

Marmara Denizi'nde Müsilaj Tehlikesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan belediyelere, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin tamamlanması konusunda kritik bir uyarıda bulundu. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılında ortaya çıkan müsilajın başarıyla temizlendiği ancak müsilaj felaketinin tekrar yaşanmaması için kirlilik girdisinin azaltılması ve bu tesislerin devreye alınması gerektiği vurgulandı.

Marmara Denizi Eylem Planı

Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, belediyelerin 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamındaki taahhüt ettikleri projeleri hayata geçirmeleri gerektiği bildirildi. Açıklamada, "Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde, belediyeler atık su arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtma sistemine dönüştürme iş termin planlarını hazırlamakla yükümlüdür" denildi.

Çalışmaların Durumu

Açıklamada, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ büyükşehir belediyeleri ile Yalova ve Çanakkale belediyelerine, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin tamamlanması için uyarı yazıları gönderildiği belirtildi. Ayrıca, Marmara Havzası'ndaki atık su arıtma tesislerinin dönüşüm sürecinin yetersiz olduğuna dikkat çekildi. Havzada, iş termin planı sunulan 169 atık su arıtma tesisinden sadece 42'sinde öngörülen çalışmalar tamamlandı.

Gelecek Adımlar

Bakanlık, "Sürecin takipçisi olacağız" diyerek, bu tesislerin kapasitesinin düşük olduğuna vurgu yaptı. 2021 yılında ileri biyolojik atık su arıtma hizmeti alan belediye nüfusunun oranında yalnızca yüzde 0,7’lik bir artış olduğu kaydedildi. Belediyelerin, atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerine dönüşümüyle ilgili yer tahsisi, imar planı ve finans sorunlarını bir an önce çözmesi gerektiği ifade edildi.

Marmara Denizi’nde çevresel felaketlerin tekrar yaşanmaması için, atık su altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanması gerektiği vurgulandı.